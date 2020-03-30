遭控違法發罷韓小物 綠民代質疑警方違法問訊

（中央社記者王揚宇、陳朝福台北30日電）民進黨高雄市立委趙天麟、市議員林智鴻今天說，遭提告違法發送罷韓小物，但警方問訊不讓人完整陳述意見，有侵害被告權益違法之虞，質疑與高雄市長韓國瑜施壓有關。

高雄市政府警察局鳳山分局偵查隊長郭家峰說明，是民眾向高雄地檢署告發2人發送口罩是否有違反選罷法相關規定。檢方受理後將案件發交鳳山分局作後續偵查，警方依刑事訴訟法規定，今天通知相關人員到場說明。

郭家峰表示，可能在溝通過程中與承辦員警有誤會。依刑事訴訟法規定於警詢時都採開放式，不會要求當事人做是或不是的陳述，並於筆錄後會有相關補充意見，再請當事人做陳述。如果有什麼誤會，會於釐清後再向當事人說明。

新聞局長鄭照新回應，警方已澄清絕無此事，全程並有影音畫面足證清白，警察同仁依法行政，疫情期間勤務也有所增加，身心壓力已感巨大，希望在此期間從事政治運動的朋友，能體諒基層員警辛勞。有事對著市府沒關係，切莫針對基層員警，打擊士氣，對防疫工作與高雄市政都將得不償失。

趙天麟、林智鴻今天在立法院召開記者會。林智鴻北上，由地方服務處主任莊敬強赴鳳山分局偵查隊應訊。莊敬強在記者會現場透過視訊電話向媒體指出，應訊時員警第一個問題就是「林智鴻是否有發送罷韓口罩」。他要說明時遭員警打斷，並要求只能回答有或沒有，並說「我沒多問你不要多講」。

莊敬強表明無法接受這樣的訊問方式，且根本是「先射箭、再畫靶」，因此決定先行離開；在離去時又看到第二個問題「這些口罩是否由趙天麟服務處提供」。

趙天麟與林智鴻質疑警方問訊「先射箭、再畫靶」，也涉嫌違反刑事訴訟法第100條、警察詢問犯罪嫌疑人錄音錄影要點第6條規定「未讓被訊問人進行完整意見陳述」，完全侵害被告的訴訟權益。

他們表示，絕對尊重與相信司法，也會配合應訊，所認識的警察都是保持行政中立的，質疑韓國瑜把手伸進當中，意圖製造寒蟬效應；基層員警是否受到高層壓力，才做出這種有違法之虞的詢問方式，奉勸韓國瑜不要利用行政權施壓基層人員。（編輯：黃世雅）1090330