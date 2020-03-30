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新竹縣推防疫專車 助居家檢疫慢性病患就醫

最新更新：2020/03/30 18:21
新竹縣政府將從4月1日推出防疫專車，縣長楊文科（左）表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，居家檢疫或隔離的民眾逐漸增加，若有就醫需求，可使用防疫專車，一旦出現呼吸道感染等症狀，則將以救護車送醫。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真　109年3月30日
新竹縣政府將從4月1日推出防疫專車，縣長楊文科（左）表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，居家檢疫或隔離的民眾逐漸增加，若有就醫需求，可使用防疫專車，一旦出現呼吸道感染等症狀，則將以救護車送醫。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真　109年3月30日

（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹縣政府將從4月1日推出防疫專車，縣長楊文科今天表示，接受居家檢疫或隔離的慢性病患等，若有就醫需求，可使用防疫專車，但出現呼吸道感染等症狀，則將以救護車送醫。

楊文科表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，目前從歐、美等地返國人數多，竹縣居家檢疫或隔離的民眾逐漸增加，其中有不少慢性病患，接受居家檢疫或隔離期間，有就醫需求者，若需實地前往診療時，可撥新竹縣防疫專線，由衛生局評估後聯繫派車；若出現呼吸道感染等症狀，會以救護車送醫。

楊文科指出，防疫專車司機會戴口罩及手套，並將車窗打開，保持車室內通風，保護自身與民眾安全。另外，居家隔離或檢疫者搭乘防疫專車前，會進行手部消毒，等安全送至目的地，司機也會立即進行車內消毒，確保每次出勤安全無虞。

關於民眾隔離或檢疫期間搭乘防疫專車的費用，楊文科表示，將採服務使用者付費概念，並參照縣府公告計程車運價收取費用。針對執行防疫專車的駕駛因故有接受隔離的必要時，隔離期間營業損失為每日新台幣2100元，將補助駕駛讓其無後顧之憂。（編輯：謝雅竹）1090330

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