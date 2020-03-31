台東開出2.43億大樂透得主 4/25兌獎截止

台東市鑫富發彩券行過年期間開出大樂透頭獎，得主至今尚未領取，由於兌獎截止日是4月25日，彩券行老闆說，如未領取很可惜，請大家幫忙協尋。中央社記者盧太城台東攝 109年3月31日

（中央社記者盧太城台東縣31日電）台東市鑫富發彩券行過年期間開出大樂透頭獎，彩金2.43億元。得主至今尚未領取，由於兌獎截止日是4月25日，彩券行老闆說，如未領很可惜，請大家幫忙協尋。

「可惜，真的很可惜」，台東市中興路4段鑫富發彩券行老闆娘不到1分鐘時間講了5次「可惜」。她說，這位頭獎中獎人再不出面領，過了4月25日兌獎就截止了，「如果不喜歡2.43億元，可以領出來幫助弱勢團體」。

老闆娘在彩券行貼出告示「尋找中獎人，大樂透頭獎2.43億元，4月25日即將到期，趕快找找看，是不是您」。老闆娘同時也將訊息貼在台東社群網站，希望能找到這名獨得新台幣2.43億元的得獎者。

老闆娘說，1月25日今年大樂透第9期頭獎2.43億元1人獨得，由她的店賣出，上週五台彩人員告訴她，至今得主尚未現身兌獎，過了4月25日這2.43億元就飛了，因此她很緊張，「2.43億元，很多耶，可惜就這樣沒了」。

老闆娘說，過年期間人很多，有當地人、有返鄉過年的台東人、也有旅客，所以無法判斷是誰買的，也有可能買了以後就去喝酒，然後就丟掉或是忘記了，很可惜。

台彩人員今天接受記者訪問，證實今年1月25日開出的頭獎由1人獨得，彩金2億4385萬3927元，截至今天尚未有人兌獎，雖然兌獎截止日4月25日，但碰到例假日會順延。

台彩人員表示，這是2014年第4屆公益彩券發行以來，台東縣開出的第2個億元頭獎。前一次為2018年2月2日的1.02億元大樂透頭獎，幸運一注獨得，但直至兌獎截止日仍無人出面兌領，獎金全數回歸國庫；呼籲台東市鄉親這次記得在兌獎截止日前兌領獎金，不要再與大獎擦身而過。（編輯：孫承武）1090331

台東市鑫富發彩券行過年期間開出大樂透頭獎，彩金新台幣2.43億元，由1人獨得，兌獎截止日是4月25日；台彩人員受訪表示，至今尚未有人兌獎。彩券行老闆貼出告示尋找中獎人。中央社記者盧太城台東攝 109年3月31日