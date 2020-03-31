防疫超前部署 新北戶所報稅季前裝擋板防飛沫

新北市民政局因應武漢肺炎疫情，特別趕在5月報稅季到來前，在各戶政事務所洽公櫃台增設透明壓克力擋板，降低飛沫傳染風險。（新北市民政局提供） 中央社記者葉臻傳真 109年3月31日

（中央社記者葉臻新北31日電）新北市政府民政局因應武漢肺炎疫情，趕在5月報稅季前，在各戶政事務所洽公櫃檯增設透明壓克力擋板，民政局表示，擋板可阻絕飛沫，遇到沒有戴口罩的民眾也較不會有壓力。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，新北市政府民政局長柯慶忠表示，新北市人口數為全國之冠，經統計分析，平均每日每戶所洽公人數約314人、案件量約658件。

民政局預估，依照5月報稅期間民眾申辦自然人憑證高峰情形，屆時來戶所的民眾人數及案件量恐增3倍，因此超前部署，設置透明壓克力隔板阻絕飛沫。

中和戶政事務所主任林碧玲表示，由於服務櫃檯受限於空間與相關設備，難與民眾保持1公尺以上之距離，部分民眾洽公時未配戴口罩，長時間面對面感覺很有壓力。

加裝透明壓克力隔板後不影響進行人貌辨識，底部也留5至15公分空隙，供洽公民眾遞交繳附證件及規費。（編輯：張銘坤）1090331