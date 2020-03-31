維持社交距離有難度 新北議會定期會延後開議

（中央社記者王鴻國桃園31日電）新北市議會今天表示，在武漢肺炎疫情仍嚴峻及預期將實施社交距離等措施下，議會程序委員會決議定期會改5月15日召開，若未來疫情仍未和緩，5月初再討論是否繼續延後開議。

由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，繼花蓮縣議會日前決議暫緩召開定期會後，新北市議會今天召開程序委員會決議定期會由原定4月15日召開改為5月15日召開。

議會表示，基於為因應疫情升溫及依中央流行疫情指揮中心公布公眾集會因應及社交距離指引：避免室內100人以上之集會及保持適當社交距離，程序委員會決議，第3屆第3次定期會會期訂於5月15日起至7月23日止。

議會秘書長陳王正源表示，目前議會的官員席及議員席都是有固定位置，很難符合減少百人以上群聚的要求，再加上維持室內1.5公尺的社交距離，困難度很大，在考量這些困難暫時不易解決及防疫優先下，才決定於5月15日開議。

他表示，未來將視疫情變化，思考包括座位間設區隔屏蔽或減少開會人數等可能的改善措施，若疫情不見和緩，預定5月初再次召開程序委員會來決定是否變更開議日期，以杜絕群聚感染的危險。（編輯：卞金峰）1090331