金門在地業者助防疫 機場發送口罩

為了讓返鄉民眾或來金門旅客多一層保護，在地業者總經理特助葉杭（左2）等人2日帶領員工在尚義機場入境大廳迎接旅客，先以酒精為他們消毒，再分贈每人一枚口罩。中央社記者黃慧敏攝 109年4月2日

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）清明連續假期今天開始，雖然武漢肺炎疫情持續升溫，仍有金門旅外民眾返鄉團聚。在地知名特產業者在尚義機場入境處發送口罩，盼盡棉薄之力幫助鄉親旅客增強防疫措施。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情肆虐全球，由於機艙為密閉空間，不少旅外金門鄉親為減少感染病毒風險，選擇留在外地，使得今年清明返鄉人潮不如以往熱絡，尚義機場顯得冷冷清清。

為了讓返鄉民眾或來金旅客多一層保護，在地食品企業聖祖公司從昨天起到10日止，每天釋出限量300個成人口罩，總計3000枚。

業者總經理特助葉杭和副理蔡敏修下午帶領員工在尚義機場入境大廳迎接旅客，先以酒精為他們消毒，再分贈每人一枚口罩。旅客洪小姐說，台灣口罩難求，感謝業者的貼心。

聖祖公司表示，一向對公益活動不遺餘力，自1月起疫情不斷升溫，對金門地區特產觀光業者造成很大的影響，聖祖雖然深受其害，但感念縣政府防疫超前部署，讓金門維持零確診。

身為地區產業，葉杭表示，公司希望略盡棉薄之力，除了供應物資給金門地區大同之家、家扶中心與福田家園等機構外，為了回饋鄉親並與鄉親共同防疫，以贈送口罩方式，善盡社會責任。旅客憑當日登機證，入境後可到聖祖機場便利店領取口罩。

此外，中央流行疫情指揮中心發布社交距離指引，明訂室內保持至少1.5公尺，金門航空站在尚義機場入境大廳座位椅背貼有告示，請民眾保持距離，民眾配合度也高。（編輯：謝雅竹）1090402

清明連續假期開始，武漢肺炎疫情持續延燒，金門在地食品企業聖祖公司在尚義機場入境處發送口罩，盼盡棉薄之力幫助鄉親旅客增強防疫措施。中央社記者黃慧敏攝 109年4月2日