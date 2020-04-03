基隆1家4口外出就醫 違反居家檢疫擬加重開罰

基隆市衛生局3日表示，一名婦人和媳婦及2名孫子從美國返台後在基隆實施居家檢疫，婦人因體溫稍高和喉嚨痛在衛生局安排下到基隆醫院篩檢，隔天卻請親戚開車載著1家4口到北市醫院就診，將依法加重開罰。中央社記者王朝鈺攝 109年4月3日

（中央社記者王朝鈺基隆市3日電）基隆一名婦人和媳婦及2名孫子從美國返台後居家檢疫，婦人因體溫稍高到醫院篩檢，隔天卻請親戚開車載著1家4口到醫院就醫，衛生局將依法加重開罰。

基隆市衛生局今天表示，這名婦人3月19日與媳婦和2名孫子從美國返台後在基隆實施居家檢疫，3月21日婦人因體溫稍高和喉嚨痛在衛生局安排下到衛生福利部基隆醫院篩檢。

衛生局人員苦口婆心勸說居家檢疫期間不得外出，但婦人因想轉移居家檢疫住所到台北市並在北市就醫，未等檢驗報告結果出爐，隔天就央請親戚開車載著她與媳婦和2名孫子到北市醫院就診。

衛生局表示，將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」針對這名婦人及媳婦加重開罰，至於2名孫子則依法處分。

衛生局指出，截至昨天為止，基隆市共有561人仍在居家檢疫，28人居家隔離。日前有3人違反居家檢疫外出，加上這4名後總計共7人違規，其中2人已開罰各新台幣10萬元。

至於另名獨居婦人2日晚間從中國大陸安徽省返台，3日違反居家檢疫搭公車外出採購，經衛生局考量情理法等因素後決定開罰10萬元，衛生局表示，由於婦人經濟上有困難，將協助辦理分期付款繳清。（編輯：張銘坤）1090403