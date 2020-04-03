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防疫不忘慎終追遠 台中王姓宗親會跨海連線祭祀

最新更新：2020/04/03 13:11
因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，台中市王姓宗親會3日透過視訊連線，與大陸福建閩王紀念館同步進行祭祀典禮。中央社記者趙麗妍攝　109年4月3日
因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，台中市王姓宗親會3日透過視訊連線，與大陸福建閩王紀念館同步進行祭祀典禮。中央社記者趙麗妍攝　109年4月3日

（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市王姓宗親會「防疫不忘慎終追遠」，今年因武漢肺炎疫情，決定各自在福州、台中祭祀，透過視訊連線分享各地的宗親，台中部分今天由20位宗親代表祭祀。

今天祭祀在台中市潭子區的台中閩王紀念館舉行，參加的王姓宗親們進場時，落實防疫措施，先量體溫、消毒雙手，與會人員都戴上口罩，祭祀時彼此盡量保持社交距離，祭祖與防疫並行。祭祀典禮同步在台中、福州舉行，透過牆上的電視，宗親們可看見兩地的祭祀情況。

祭祖儀式由理事長王建堃擔任主祭官，他表示，台中市王姓宗親會有200多名會員，這次由20多人代表祭祀，其他人則在家透過視訊參加祭祖儀式，防疫不忘祭祖，慎終追遠。

台中市王姓宗親會副理事長王世隆指出，今年本要前往福建祭祖，但因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴重，2月時決定取消前往大陸，3月中旬開會決議採跨海視訊連線，台中、福州的閩王紀念館同步舉行祭祖，透過視訊讓宗親們在家即可參加祭祖典禮。

清明節祭祖是中華傳統文化，因應疫情嚴峻，內政部鼓勵民眾採分流掃墓或線上祭祖。台中市王姓宗親會每年清明節前後都會舉辦祭祀典禮，每2年更率團前往大陸福建參加至今已有11年歷史的開閩三王祭祀大典。（編輯：孫承武）1090403

台中市王姓宗親會3日舉辦祭祖典禮，由20位宗親代表參加，祭祀時盡量保持社交距離。中央社記者趙麗妍攝　109年4月3日
台中市王姓宗親會3日舉辦祭祖典禮，由20位宗親代表參加，祭祀時盡量保持社交距離。中央社記者趙麗妍攝　109年4月3日
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