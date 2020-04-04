居家檢疫韓籍夫婦違規落跑 高市：刻意失聯重罰

（中央社記者陳朝福高雄4日電）一對韓國籍夫婦違反居家檢疫規定遭裁罰，並企圖自桃園國際機場搭機離境時遭攔截送安置。高雄市政府衛生局今天表示，兩人刻意失聯及規避繳納罰鍰，依法重罰絕不寬貸。

高市衛生局指出，這對夫婦2月25日自韓國搭機來台，為居家檢疫隔離的列管個案，入住苓雅區某飯店進行居家檢疫隔離14天，至3月11日零時才解除隔離。不過，兩人投宿旅館3月10日中午向衛生單位舉報，兩人自行外出，未依規定留在旅館居家檢疫，涉違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定。

高市衛生局今天新聞稿說明10日當天裁罰行政程序，包括衛生所防疫人員會同轄區員警、里幹事至旅館開立舉發通知書，但當事人現場悍然拒絕簽收。因此隔天開立2張、各新台幣15萬元的行政裁處書送達旅館，兩人仍不顧防疫人員及員警阻攔，逕行離開旅館無法完成送達程序並失聯。

為追查兩人行蹤，高市衛生局報請中央流行疫情指揮中心，轉請警政署進行個案協尋及境管相關事宜。但兩人離開高市後手機經常性關機，隱藏手機訊號，規避警方協尋。

高市衛生局表示，直到3月26日經高市警局聯繫到兩人，兩人表明要從桃園國際機場出境後即掛電話，經警方手機定位協尋，隔天組成防疫專案組北上偵查，經韓國駐台辦事處、北市警局及衛生局協助下，在3月30日完成行政裁處書送達、4月1日移送行政執行署強制執行境管。

高市衛生局表示，2日中午接獲移民署通知，兩人擬從桃園機場搭機出境，顯見企圖規避繳納罰鍰，且無視全球疫情風險，漠視台灣檢疫規範，藐視防疫公權力，依法重罰絕不寬貸。

這對夫婦在桃園國際機場被行政執行署及移民署成功攔截後，執行人員檢視兩人隨身物品，僅有現金1400元、6韓元（約新台幣0.1元）及在台採購名產一袋與隨身衣物，當場執行1000元，其餘酌留為生活費，並告知繳清罰鍰前，續依法限制出境，也協調駐台北韓國代表人員協助安頓北市某處所。（編輯：孫承武）1090404