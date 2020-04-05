連續假人潮散去 台東展開景點消毒

清明連假台東湧入觀光人潮，主要景點都擠滿了遊客，台東縣警察局在觀光夜市等人潮密集處以看板和大聲公加強防疫宣導。（台東縣警察局提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年4月5日

（中央社記者盧太城台東縣5日電）清明節連續假進入尾聲，旅遊人潮逐漸返回。台東縣衛生局今凌晨立即對觀光夜市消毒，明天開始對台東100多處景點及人潮聚集地方逐一消毒。

清明節連續假台東湧入觀光潮，主要景點都擠滿了遊客，進出蘭嶼、綠島遊客在登機、登船前都要量額溫，有發燒現象不准進入。

台東縣政府警察局台東分局這幾日在台東市著名夜間景點「正氣路觀光夜市」及「鐵花新聚落」防疫宣導，以大聲公提醒遊客在室內應保持1.5公尺以上、室外則應保持1公尺以上社交安全距離，並呼籲民眾應勤洗手、戴口罩、定期量測體溫，以降低染疫風險。

另外，人潮密集的台東市觀光夜市，因街道狹小，遊客幾乎都是擦肩而過，有些遊客到了台東喜歡脫去口罩喜受新鮮的空氣。

台東觀光夜市是每星期的四、五、六設攤，昨天是觀光夜市最後一天，同時到台東的旅遊人潮也逐漸返回，台東縣環保局今天凌晨1時許開始對觀光夜市及周邊商區展開大消毒，台東縣長饒慶鈴親自到場巡視。

饒慶鈴表示，這次清明連假台東湧入大量遊客，為了讓在地居民能夠安心，連續假期前台東縣防疫消毒大隊已定期巡迴重點公共場所執行消毒工作，連假期間環保局更是加強人潮密集區域的消毒作業。

台東縣代理環保局長郭建成表示，明日上班後會對台東境內火車站、聚會所、公園、公廁，以及多良火車站等100多處人潮聚集地方及知名景點展開消毒。（編輯：黃世雅）1090405