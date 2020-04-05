清明連假人潮湧入 嘉義縣市景點消毒不鬆懈

清明連假期間，嘉義縣市湧入觀光人潮，嘉義市政府5日白天在人潮散去的文化路夜市進行全面消毒。（嘉義市政府提供）中央社記者蔡智明傳真 109年4月5日

（中央社記者蔡智明嘉義5日電）嘉義縣市清明連假湧入觀光人潮，嘉義市政府今天在文化路夜市進行全面消毒。清明連假前縣府已針對阿里山森林遊樂區等景點消毒一遍，連假後將再做消毒。

嘉義縣市景點清明連假湧現人潮，除中央流行疫情指揮中心發布示警，行政院環保署也要求縣市政府針對熱門景點進行全面消毒，預防武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）擴散。

嘉義市環保局表示，今天早上即派遣防疫消毒大隊在文化路夜市周邊商圈進行消毒作業。清明連假期間，環保局總計執行16處人潮聚集熱點的環境消毒工作。

縣府表示，配合行政院環保署，3月25日在18鄉鎮市同步組成防疫消毒大隊，已啟動消毒作業，截至4月1日連假前，環保局與18鄉鎮市清潔隊，已針對民眾生活中易接觸的230多處地點加強消毒。

環保局強調，阿里山遊樂區、觸口天長地久橋、仁義潭水庫等觀光重點區域，連假後也將持續進行消毒作業。（編輯：洪學廣）1090405