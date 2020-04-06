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高市議會擬延會 罷團批假防疫真反罷

最新更新：2020/04/06 11:36
罷免高雄市長韓國瑜的公民團體6日在高雄市議會大門口舉行記者會，批評國民黨當韓國瑜的應聲蟲，讓議會淪為「國瑜市議會」。中央社記者王淑芬攝 109年4月6日
罷免高雄市長韓國瑜的公民團體6日在高雄市議會大門口舉行記者會，批評國民黨當韓國瑜的應聲蟲，讓議會淪為「國瑜市議會」。中央社記者王淑芬攝 109年4月6日

（中央社記者王淑芬高雄6日電）受武漢肺炎疫情影響，高雄市議會國民黨團傾向延後定期大會會期一個月，引發罷免市長韓國瑜的公民團體不滿，批「假防疫真反罷」，議會成「國瑜市議會」，籲韓國瑜勿規避監督。

高雄市議會預計7日下午召開程序委員會研議第3屆第3次定期大會是否如期召開，秘書長黃錦平告訴中央社記者，是否延期開會要等會議結果才能確定。他說行政人員沒有預設立場，尊重程序委員會結果。

有關議會擬延後會期被批評是「假防疫真反罷」，高市府新聞局長鄭照新表示，市府做好隨時向議會報告的準備；市府尊重議會的決定，不可能也不會干涉。

市議會國民黨團總召曾俊傑今天接受電話採訪表示，國民黨團是傾向延後定期大會一個月，單純就武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情考量，籲外界勿和政治混為一談也勿有反罷韓的聯想。

罷韓提案法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄提案人尹立等今天在市議會門口以「揭露韓國瑜假防疫真反罷計畫」為題開記者會，批評韓國瑜及國民黨團別有居心，籲國民黨團勿再讓韓國瑜穿小鞋，袒護及協助他規避議會質詢及監督，如果無心市政又不讓議會監督就趕快辭職下台。

尹立對於韓國瑜面對議會監督總是「逃避」，讓人覺得「可憐」，不僅國民黨要運作延會，市選委會也要運作二階罷免連署提早通過等，籲市民睜大眼看韓國瑜荒腔走板的表現，唯有堅定罷韓才能讓市政回復正軌。

台灣基進新聞部發言人張博洋及公民割草發言人李佾潔也同聲譴責國民黨就像是韓國瑜的應聲蟲、許願水池，一直在配合韓國瑜迴避監督，籲國民黨勿再配合韓國瑜掏空民主政治根基了。

有關定期大會可能延會一事，民進黨市議員高閔琳表示，如果確定要延到5月中旬，她主張要在市長施政報告後變更議程直接進入總質詢，讓議員可以監督並質詢市長。

高雄市議會程序委員會共有9席委員，民進黨議員2席、國民黨5席、無黨聯盟2席。（編輯：黃世雅）1090406

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