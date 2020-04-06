南投縣新任觀光處長 找來打造日月潭景區好手

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）新任南投縣政府觀光處長陳志賢今天就任，陳志賢曾長期服務日月潭國家風景區管理處，期間提升日月潭國際能見度，縣長林明溱盼陳志賢運用豐富歷練打造南投成國際級觀光首都。

南投縣仁愛鄉長吳文忠涉工程弊案遭羈押，縣府派時任觀光處長的王源鍾代理仁愛鄉長，觀光處長懸缺今天由前交通部觀光局國民旅遊組簡任秘書陳志賢接任，南投縣長林明溱、日月潭國家風景區管理處長洪維新、集集鎮長陳紀衡、多名中部觀光業者出席就任儀式。

林明溱說，縣內許多重大觀光建設進行中，需要能力強、執行力高的優秀人才，很高興邀請陳志賢擔任觀光處長，希望在處長陳志賢協助下，未來順利完成九九峰開發案、松柏嶺觀景塔、虎頭山風景區建設、舊縣議會大樓開發案等重大建設。

陳志賢表示，縣府作為應儘量滿足並符合業者、居民、遊客期待與需求，將安排請益行程傾聽各界聲音，未來會全力投入縣長林明溱指示的重大建設，相信整體規劃完成後，將掀起新一波觀光熱潮。

縣府表示，陳志賢曾在日月潭、北海岸及觀音山、澎湖等交通部觀光局所轄國家風景區管理處任職，也推動日月潭環潭自行車道建設，獲評選全球10大最美自行車道，並透過文化結合觀光，引進日月潭花火音樂嘉年華，為南投付出許多，而獲縣長林明溱邀請。（編輯：陳清芳）1090406