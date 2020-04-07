防疫更嚴謹 高市府下週市政會議改視訊

（中央社記者王淑芬高雄7日電）防疫更嚴謹，高市府今天市政會議決定下星期的市政會議改視訊進行，至於是否會有在家辦公情形，新聞局長鄭照新表示，要視疫情變化及中央指示，市府基本上是配合。

市府例行於每個星期二召開市政會議，照例開放媒體拍攝前10分鐘會議，不過市府今天起因為防疫考量，不再開放媒體進入，改於會議後受訪。

媒體於市政會議後堵訪高雄市長韓國瑜對於罷韓二階案可能會提早通過的看法，他只拱手表示「謝謝」就閃人。

鄭照新接受媒體聯訪時表示，市政會議下星期改為視訊在線上進行，各局處首長基本上在自己辦公地點做視訊會議；視訊會議要先進行測試，也要考量頻寬供應上是否充分等。

媒體關切韓國瑜到時是否會在鳳山行政中心做視訊連線？鄭照新說，基本上應該是在自己的辦公處所，但是詳細地點也要視行政暨國際處的規劃並聽從專業意見。

被問到是否會有在家辦公情形？鄭照新說，要依據疫情的變化以及中央流行疫情指揮中心的指示，市府都會配合；重要是當有需求時，市府是否做好準備。

有關視訊會議平台Zoom用戶大增，但遭質疑有資安問題，行政院發文提醒不要使用有資安疑慮的視訊軟體，公務部門將全面禁用。

市府表示，視訊會議使用軟體以美國大廠Cisco公司開發的Webex雲端視訊會議軟體，目前還有在評估第二套雲端視訊軟體，為Microsoft開發的Teams，做為備用方案。（編輯：謝雅竹）1090407