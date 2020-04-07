註生娘娘加持護兒 嘉義城隍廟製千份口罩套防疫

嘉義城隍廟註生娘娘聖誕將屆，今年遇到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，廟方改以贈送兒童口罩套，期盼在神明加持下，平安度過疫情。 中央社記者姜宜菁攝 109年4月7日

（中央社記者姜宜菁嘉義市7日電）嘉義城隍廟註生娘娘今年農曆3月20日聖誕千秋大典（國曆4月12日），特製1千份兒童口罩套送給12歲以下兒童，期盼在神明加持下，平安度過疫情。

城隍廟往年都是贈送金鏟子給新婚夫妻幫註生娘娘慶生，祝福早生貴子，但今年遇到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，因此特製1千份兒童口罩套送給有孩童的家庭。

城隍廟今天召開記者會，先贈送印有Q版註生娘娘兒童口罩套給幼兒園小朋友，小朋友也馬上開心戴上，可愛又吸睛。

雲林縣若瑟醫院院長李聰明表示，口罩布可有效延長口罩使用壽命，但需要天天更換，使用者仍需注意衛生管理，如有不適盡早就醫。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，適逢農曆3月20日註生娘娘聖誕千秋，廟方決定發揚註生娘娘慈悲護「兒」精神，贈送口罩套就不用天天換口罩，解決口罩不夠用的燃眉之需，為護童防疫助一臂之力。

城隍廟指出，1千份經註生娘娘加持的口罩套將在4月11日上午9時開始發送，家中有12歲以下孩童的民眾，可攜帶孩童健保卡領取，一卡限領一份，送完為止。（編輯：洪學廣）1090407