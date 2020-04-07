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北市府：約320員工警示景點旅遊 已要求自主管理

最新更新：2020/04/07 16:47

（中央社記者梁珮綺台北7日電）台北市副市長黃珊珊今天說，市政府約有320幾名員工在清明連假期間到國家級警示景點旅遊，已要求自主健康管理；研議在市政大樓做更嚴格門禁管制，包括只讓民眾在1、2樓洽公。

黃珊珊下午2時主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第27次應變會議，結束後接受媒體聯訪時，做上述表示。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續延燒，而清明連假期間，約有150萬人次曾到11個國家級警示熱門景點旅遊，在連假結束後，則有不少民眾因出現症狀而湧入醫院採檢，指揮中心6日統計顯示，採檢人次創單日新高。

黃珊珊今天公布台北市政府在連假期間曾到11個熱門景點旅遊人數，表示市政大樓內約有68名、府外單位約有200多名，共計320多名，都已列管並要求進行自主健康管理，身體不舒服者要立即上報，也可請假，准假標準會從寬認定。

黃珊珊說，上述市府人員若要上班，必須全天戴口罩、勤洗手，並與同事保持安全距離。

她也表示，目前已研議要對市政大樓進行更嚴格的門禁管制，包括只讓民眾在1、2樓洽公，「希望民眾洽公，都跟想要去的局處先用預約的方式，時間到了請同仁下樓」，細節出爐後會再公告。（編輯：方沛清）1090407

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