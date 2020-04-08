口罩14天9片將上路 柯文哲：應該是一天一個

（中央社記者陳怡璇、侯文婷台北8日電）因應武漢肺炎疫情，口罩明天起成人14天可買9片。台北市長柯文哲表示，若產量提升，一次能買一個月份約28片最理想，「不是說假日我就不呼吸了」。

台北市長柯文哲今天主持109年市長與里長市政座談會前接受媒體聯訪，被問及口罩成人14天可買9片、兒童10片相關問題。

柯文哲表示，他的理想中口罩應該是一天一個，「因為不是說假日我就不呼吸了」，如果中央表示日產量已達1500萬片，應該要一次可以買一個月份、28片，並表示口罩自動販賣機已在測試中。

媒體追問清明連假出遊人潮對疫情影響，柯文哲表示，從感染到確診大約要15至20天，要持續觀察到15日至20日才看得出來是否造成防疫破口。柯文哲並說，若重來一遍，景點應有人流管制、或是政府要出面呼籲若無法保持社交距離要戴口罩。

疫情衝擊經濟，柯文哲表示，中央紓困預算1兆500億，表面上7000億是貸款、真正拿出來花的只有3500億，「我是不贊成3500億隨著中央個人的政治判斷要給誰」，最理想的是透過制度公平分配給民間，其中之一是補貼地方政府房地稅，否則若北市降房地稅讓企業先止血，明年稅收就會出問題。（編輯：張銘坤）1090408