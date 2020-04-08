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高市議會延會 綠議員批無效決議促如期開會

最新更新：2020/04/08 14:21
高雄市議會在7日的程序委員會以顧及武漢肺炎疫情擴大，決議延後召開定期大會。高雄市議員陳致中（右3）、黃文益（右2）等8日舉行「躲得了議會、躲不了市民」批評會議無效，主張定期大會如期在4月16日開會。中央社記者王淑芬攝 109年4月8日
高雄市議會在7日的程序委員會以顧及武漢肺炎疫情擴大，決議延後召開定期大會。高雄市議員陳致中（右3）、黃文益（右2）等8日舉行「躲得了議會、躲不了市民」批評會議無效，主張定期大會如期在4月16日開會。中央社記者王淑芬攝 109年4月8日

（中央社記者王淑芬高雄8日電）高雄市議會在7日的程序委員會以顧及武漢肺炎疫情擴大，決議延後召開定期大會。民進黨市議員今天以「躲得了議會、躲不了市民」批評會議無效，主張定期大會如期在4月16日開會。

市議會訂於4月16日要召開第3次定期大會，但是程序委員會昨天以武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻而通過延會決議，將視疫情緩和再決定開會日期。

民進黨市議員陳致中等人在市議會開記者會，批評昨天程序委員會未依規定開會，臨時更改會議地點、未依規定錄音、錄影，是無效會議及決議；至該如何反制或救濟，他以國民黨團在程序委員會有多數優勢，民進黨的主張就是訴諸民意。李喬如呼應用罷免市長選票展現民意。

黃文益、邱俊憲等人怒批國民黨「假防疫之名在幫韓國瑜逃避議會監督」，作法可恥。高閔琳不滿國民黨多數暴力、延後定期大會是不負責任作法，要韓國瑜別再「耍無賴」，面對強大的罷韓民意，應展現政治人物下台應有的漂亮身影，趕快辭職下台。

對於程序委員會昨天決議有效與否的法律見解，高雄市議會秘書長黃錦平告訴中央社記者，程序委員會有過半議員出席、會議過程也有錄音；定期大會將視疫情趨緩後開程序委員會決定開會日期。程序委員會有9席委員，國民黨5席，民進黨和無黨聯盟各2席。

面對綠營議員群起反彈，國民黨黨團總召曾俊傑表示，程序委員會依法開會，民進黨的2席代表退出放棄權發言；他強調，決議延會是基於防疫考量，擔心一旦定期大會期間發生群聚感染，將成防疫破口。（編輯：孫承武）1090408

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