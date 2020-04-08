南鐵地下化拒拆遷戶敗訴 南市府樂見釐清事實

（中央社記者張榮祥、陳朝福台南8日電）南鐵地下化工程行政訴訟案，提告的拒絕拆遷戶敗訴。台南市政府今天表示樂見法院釐清事實；自救會發表聲明將再上訴；是否強制拆除，鐵道局則將再評估。

台南市鐵路地下化都市計畫變更核定案，部分受拆戶及家屬106年向高雄高等行政法院提出行政訴訟，原告75人，被告是內政部。全案經過13次程序準備庭、1次現場勘測及1次言詞辯論，高雄高等行政法院今天宣判原告之訴駁回。

在高雄高等行政法院宣判後，提起行政訴訟的拒絕拆遷戶敗訴，反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉隨即發表聲明，將再上訴。

台南市政府新聞稿指出，此案判決顯示推動中的鐵路地下化建設確實符合「公共利益」所必要，內政部核定都市計畫的行政處分，並無不法及利益衡量的瑕疵。市長黃偉哲表示，鐵路地下化是台南市民長久的殷切期盼，攸關台南城市縫合、區域發展的百年大計，市府將盡力輔助交通部持續推動建設，讓鐵路地下化工程圓滿落實。

對於自救會已聲明將再上訴，交通部鐵道局中部工程處長黃鳳岡今天告訴中央社記者，南鐵工程強制拆除時間點將再評估，目前尚未確定。

台南市鐵路地下化工程沿線住戶強制拆除一波三折。中工處去年5月3日清晨首度強制拆除東區沿線一棟位於工程施工要道、列優先拆除對象的鐵皮屋，卻因鐵皮屋下一口古井而暫緩。台南市文化資產管理處專案小組當時趕到現場會勘，決定不列冊追蹤。

文史工作者再申請提報將這座古井列為古蹟，文資處實地勘查水井內部構造和保存狀況，仍決定不列冊追蹤。中工處再敲定今年3月9日對這棟鐵皮屋斷水斷電，3月10日強制拆除，未料消息曝光後臨時喊卡，中工處決定待高雄高等行政法院宣判行政訴訟案後再執行。

中工處3月資料顯示，南鐵地下化工程全線拆除戶有340戶，去年5月執行首波強制拆除時，全線有121戶拒拆，經過溝通，僅剩9戶拒拆，分別是東區6戶、北區3戶，中工處計畫今年完成強制拆除，取得用地。

南鐵地下化工程預定民國113年6月完工，但因沿線住戶抗爭，延遲用地取得，中工處初步預估工程完工日將延至115年；另外，台南市東區及北區交界處因挖掘出疑似台灣府城垣等遺跡，也為工程投下變數。（編輯：孫承武）1090408