台南退休醫護藥師重返崗位 最快13日上線

（中央社記者張榮祥台南9日電）武漢肺炎肆虐，台南市返回第一線的退休醫護人員及藥師今天成軍，市府衛生局統計，目前已有逾50人願意重返崗位投入防疫，最快13日上線。

衛生局透過台南市醫師公會、台南市護理師護士公會、台南市藥師公會等10個公會，連繫退休醫護人員及藥師，衛生局的目標是招募100人，在疫情蔓延的當下，投入第一線防疫。

台南市長黃偉哲今天則在永華市政中心感謝願意重返第一線的退休醫護人員及藥師投入防疫，以舒緩第一線防疫人員的壓力。

黃偉哲表示，防疫有賴政府、民間及第一線防疫人員戮力齊心，每個人都是防疫上不可或缺的螺絲釘，唯有各自將螺絲拴緊，才能撐到最後。

黃偉哲同時分享幾個防疫案例，他說，英國一名護理人員出門工作時，左鄰右舍在門前拍手感謝；在台南，中西區千代藥局72歲藥師陳盈舟，半年前動完手術，卻不顧尿失禁的問題，穿著紙尿布工作，堅持盡一份心力。

黃偉哲表示，這些事蹟讓人感動，這種「燃燒自己，照亮別人」的精神，值得尊敬，他感謝所有防疫人員持續不懈地堅守崗位，默默付出，共同為防疫奮戰，這些人都是社會的楷模。（編輯：謝雅竹）1090409