綠議員質疑假道安反罷韓 高市府澄清

（中央社記者程啟峰高雄10日電）民進黨高雄市議員高閔琳今天質疑高市府挪用道安宣傳預算進行反罷韓宣傳，假道安之名行反罷韓之實。高市府新聞局長鄭照新則說，經費全用來宣傳市政與道安，無關反制罷韓。

高閔琳上午在高雄市議會開記者會指出，高市府新聞局上個月進行「109年市政行銷及道路交通安全網路媒體宣傳」標案，總預算新台幣360萬元，後續可再追加120萬元，結果由6家網路媒體得標。

高閔琳質疑，市府是把應透過電視廣告託播的交通安全宣導費用全拿來網路行銷，是為反制罷韓，用以挽救高市長韓國瑜的網路聲量，特別針對年輕族群，企圖複製2018年高市長選戰中用大量網路聲量影響網友對韓國瑜的觀感。

不過，面對現場媒體追問這得標的6家網媒是否有「親韓」網媒，高閔琳則表示，她不清楚，還需要進一步查證。

高市府新聞局長鄭照新隨後在市府對此接受媒體聯訪回應說，高閔琳曾任高市府幕僚，如此形式行銷手法市府已行之有年；這個標案是為宣傳市政及道安，其中5/6的預算宣傳市政，1/6宣傳道安，如果硬要把這件跟反制罷韓扯上關係，真是莫名其妙。

由於高閔琳已宣布投入民進黨高雄市黨部主委改選，國民黨市議員黃紹庭、李雅靜等人隨後也在議會開記者會呼籲高閔琳自重，不要為選市黨部主委亂扯市政建設，如此缺乏事證「移花接木」的不實指控，混淆視聽，實不足取。（編輯：黃世雅）1090410