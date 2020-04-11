台東幸福住宅樣品屋曝光 縣府：清爽宜居

（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東縣政府興建的平價「幸福住宅」，驗收和改善已接近尾聲，預計4月底前交屋，今天公告樣品屋陳設。縣府表示，整體感覺清爽宜居，是適合小家庭成家的開始。

台東縣政府為幫助民眾一圓買房夢，3年前斥資8億元預算在國立台灣史前文化博物館旁空地興建300戶平價幸福住宅。

台東縣政府建設處長許瑞貴表示，驗收改善已近尾聲，建設處團隊商借府內既有的家具，在b房型未售戶進行模擬配置擺設（樣品屋）。除了解實際室內空間使用情形，也可以作將來大家思考室內裝修擺設的參考。

許瑞貴表示，即便是既有的簡單家具，擺設後整體感覺非常清爽宜居，幸福住宅是適合小家庭成家的開始。

幸福住宅每戶從20、25、30坪不等，售價新台幣230萬到330萬元，但興建過程中因承包營建商與下游中包有財務糾紛及颱風季節等諸多因素影響，工程一再延宕。原定去年10月交屋，也因而拖延到預計今年4月底前辦理交屋，引發許多承購戶抱怨。

台東縣政府表示，會依約按日罰廠商違約金每日75萬元，至於縣府違約延遲交屋部分，也會依合約按日現金賠償承購戶，交屋後縣政府也會致贈每一承購戶價值2萬元家具用品，電視、廚具、洗衣機、沙發或餐桌等由承購戶任選。（編輯：謝雅竹）1090411