青春不老泉全新上市 六龜泡湯兼慢遊好風光

（中央社程啟峰峰高雄12日電）為振興六龜區不老溫泉觀光產業，高市府取得溫泉水權後分配業者使用，今天舉行記者會，副市長葉匡時宣布不老溫泉區以「青春不老泉」品牌全新開賣，歡迎到六龜泡湯、慢遊好風光。

不老溫泉屬碳酸泉，高雄市政府表示，不老溫泉弱鹼性泉質洗後肌膚滑嫩，深受消費者喜愛，但2009年八八風災後嚴重受創，影響當地觀光產業。

高雄市府指出，有感於以往業者各自取引溫泉水，無法取得合法溫泉標章，對遊客較沒有保障，在高雄市觀光局努力協調下，取得溫泉水權後分配予在地業者使用，每天可引取144噸溫泉水，統合分配溫泉資源。

葉匡時表示，國內旅遊受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，市府藉此將觀光資源開發建設、調整策略，配合觀光局推動區域觀光元年，東高慢食旅是重要推動方向。

他指出，位於東高雄的寶來溫泉、不老溫泉富有盛名，繼寶來溫泉合法提供水源、花賞公園重新開放後吸引大批遊客，不老溫泉在市府及業者協調下，也合法取得水權標章，具有重要意義。

葉匡時說，不老溫泉開發已50年，希望在溫泉取供儀式後，帶動六龜的觀光發展及深度旅遊，下個半世紀發展更好。（編輯：戴光育）1090412