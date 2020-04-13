柯文哲：口罩販賣機 預計下週擴及12行政區

（中央社記者梁珮綺台北13日電）武漢肺炎疫情嚴峻，台北市政府在信義區健康服務中心試辦口罩販賣機，提供另一種購買管道。台北市長柯文哲說，預計下週擴及12行政區，考慮機器僅販售成人口罩，減少排隊時間。

柯文哲今天表示，若順利的話，一台機器一小時最多可賣60份口罩，3台機器每小時可賣180份，若以每天販售10小時計，最多可售出1800份口罩。

台北市政府與中央合作推3台口罩販賣機，昨天正式上線，民眾大排長龍，民進黨市議員簡舒培質疑柯文哲話說的太早、太滿，造成民眾對口罩販賣機期待過高，以為有了口罩販賣機就不用排隊。

柯文哲下午前往了解口罩販賣機販售情形，認為排隊情形還好，但笑稱是「電子支付學習班」，他說，動線還需要調整，例如機器應再往裡面擺放等。

他說，統計指出，兒童口罩的販售量僅15%，大人的有85%，考量兒童口罩改人工販售，機器全數僅販賣成人口罩，避免民眾在使用時必須進行選擇，而多花費時間。

除了動線調整，柯文哲認為，現行使用悠遊卡付費時，健保卡連線及付款時各自會「嗶」一聲，很多民眾在第一聲響的時候以為已付完款而取卡，導致付款失敗，將要求局處改良系統，未來只需付款時有聲音。

他表示，目前機器會扣款後才和健保署連線，導致有70幾筆資料買到口罩，卻沒有與健保署連線，這些民眾就能持健保卡再去藥局等處買口罩，已要求廠商修正，未來要先連線才能買。（編輯：李亨山）1090413