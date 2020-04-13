台南再推限定文創商品 媽祖小泡芙亮相

（中央社記者楊思瑞台南13日電）繼「天后豌豆酥」之後，台南市政府文化局再度推出媽祖概念文創商品「媽祖賜芙（福）」牛奶小泡芙，今天由台南市長黃偉哲等人在土城正統鹿耳門聖母廟過爐加持，正式亮相。

黃偉哲表示，「媽祖賜芙（福）」是防疫期間非常吉祥討喜的文創產品，歡迎大家使用為祭拜的貢品。最重要的是希望媽祖保佑台灣早日脫離疫情，不僅讓所有市民及國人在防疫期間得到媽祖庇佑滿滿的幸福感，更為台南和全台灣帶來百業回春的好兆頭。

台南市政府文化局長葉澤山表示，媽祖是台灣民間信仰中信眾最多的神祇之一，在台南奉祀媽祖的廟宇不勝枚舉。每年農曆3月23日媽祖誕辰前後，都舉辦許多熱鬧慶典。今年因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，許多祝壽或繞境活動延期或取消。

葉澤山說，為彌補信眾遺憾，文化局配合媽祖誕辰，與鹿耳門聖母廟及義美食品公司合作推出「媽祖賜芙（福）」牛奶小泡芙。包裝設計再次結合台南市傑出藝術家林智信的版畫鉅作「迎媽祖」、土城正統鹿耳門聖母廟獲列市定民俗的「土城仔迎春牛」，主打「一定要幸福」。

台南市文化局這項文創商品「媽祖賜芙（福）」即日起在赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人會館、1661台灣船園區、台南山上花園水道博物館、土城正統鹿耳門聖母廟等9處地點販售。

文化局於防疫期間推出電話訂購宅配服務，其他台南限定的「成功洋芋片」、「至聖點心麵」等商品也同步接受訂購。（編輯：孫承武）1090413