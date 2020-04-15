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高市滿天星計畫已過2個月 仍無明確申請方式遭批

最新更新：2020/04/15 10:42

（中央社記者王淑芬高雄15日電）高雄市長韓國瑜在今年2月宣布「飛躍一百滿天星計畫」規劃要送百名大學生出國進修，但至今沒有明確申請方式，民進黨市議員批評「無星市政」，教育局說近日就會公告。

民進黨市議員高閔琳、邱俊憲等人今天在市議會召開「隱形市長、無星市政」質疑滿天星政策宣布以來沒有進度，讓大學生在和教育局主辦單位聯絡時得不到具體申辦方式，高閔琳批評那是「韓國瑜空氣執政風格？」

記者會現場，高閔琳還播放一段學生詢問教育局人員的對話，學生詢問有關申請表格、如何申請及如何取得資訊等，但是人員的回答都不具體。

高閔琳指計畫至今未核定、如何申請及期程都還在研擬修正中，批評市府所提的「飛躍一百就是飛躍零分」，質疑這是韓國瑜慣有說大話的行事風格才會讓滿天星計畫停留在2月中旬宣布政策方向的階段。

市府教育局長吳榕峯接受中央社記者電話採訪指出，滿天星計畫是既定政策，是對高雄市在地學生好的事情，不應該杯葛，他擔心的是目前可能會受到疫情的影響，相關出國研習時間可能會慢一些。

市府教育局高中職教育科指出，相關申請文件及時程都已擬定，但是外界有很多建議所以目前在做修正，近日將會公告。

「飛躍一百，滿天星計畫」，第1階段計畫提供100個名額供高雄在地大專校院學生申請經費補助，預計以每人補助1年2萬美金（最高補助1年為限）提供學生出國研修。（編輯：謝雅竹）1090415

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