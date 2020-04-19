新北拚假日人流管控 登山步道人爆增擬管控

為避免出遊人潮造成防疫破口，新北市政府18日對部分景點進行人流管制，情況大致良好，但登山步道卻突然人變多了，因此，新北市長侯友宜（中）19日受訪強調「只要人潮一多，該封的一定會封」。中央社記者王鴻國攝 109年4月19日

（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市長侯友宜今天呼籲民眾不要因幾天零確診就放輕鬆，仍要嚴謹面對，市府昨天對部分景點進行人流管制，大致良好，但登山步道卻突然人變多了，因此，「該封的一定會封」。

侯友宜今天上午視察新泰塭仔圳市地重劃區時接受媒體聯訪，他未對接任國民黨中常委做明確回應，他表示，「因為我現在是新北市長，這個角色最重要，我是一個黨員，也會把黨員角色做好」。

他表示，他當前最重要的事情就是把防疫工作做好，把市政拚好。媒體詢及海軍有人染疫及擴大採檢一事，他表示，一定會全力配合中央指令，把需要隔離檢疫對象，做到位。

侯友宜也對昨天有許多民眾出遊趴趴走一事表示擔憂。他表示，天氣好，幾天零確診，大家就心情放輕鬆，但大家心情不但不能放輕鬆，還要更嚴謹面對，碧潭、烏來及九份、猴硐等地都進行人流管制，情況還好，但有一些登山步道，突然人很多。

他表示，登山步道是一個健身的步道，不盡然是風景區，「只要人潮一多，該封的一定會封」，步道管控不易，每一個步道情形也都不一樣，因此，他已經請區長、里幹事及當地警政單位到現場做了解。

除了景點及步道管控，侯友宜表示，已交代警察局擴大臨檢消費場所，做好公共安全檢查。他強調，對於管控絕對不手軟，「我不會因為兩天零確診、天氣好，就忽略了人潮管控，一定全力以赴」。（編輯：張銘坤）1090419