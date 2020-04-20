台中市議會5/1召開 議事堂限百人出席加裝隔板

台中市議會20日召開程序委員會，為因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，市府官員座位保持1.5公尺的社交距離。中央社記者趙麗妍攝 109年4月20日

（中央社記者趙麗妍台中20日電）武漢肺炎疫情延燒，由於台中市議會第3屆第3次定期會將在5月1日至7月9日召開，為期70天的會期將因應防疫規定，議事堂內控制在100人以內，議員座位加裝壓克力隔板。

台中市議會今天召開程序委員會，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，程序委員會召開地點自會議室改至議事堂舉辦，副市長黃國榮率各局處長出席，除戴上口罩外，局處長們座位也保持1.5公尺的社交距離。

台中市議會指出，市議員共有65席，市府有29個局處，大會時，市長和一名副市長必須出席，市府官員達31人，加上議會工作人員、媒體記者，議事堂內人數將超過100人，為控制人數，僅能有16名官員進入議事堂，其他則在後方官員休息室待命。議會工作人員、記者也會縮減人數。

國民黨籍台中市議員陳成添建議，各議員都有研究室，可以透過直播觀看議事過程，輪到質詢或下一個質詢的議員，再進入議事堂即可。

為深入了解基層服務需求並爭取議員對預算的支持，各種委員會都會在議會開議前，安排拜訪所屬委員會議員。民進黨籍市議員邱素貞指出，防疫期間落實平常的溝通聯繫較實際，避免勞師動眾，降低疫情風險。

議長張清照表示，針對開會防疫措施做完整考量，室內不超過100人，局處長保持社交距離，但因議員人數較多，無法限制，因此將席位加設壓克力隔板，市政考察則延到7月。（編輯：洪學廣）1090420