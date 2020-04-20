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台南再公布染疫官兵足跡 89人居家隔離

最新更新：2020/04/20 18:16
台南市政府衛生局20日公布3名高雄市敦睦艦隊武漢肺炎確診個案到訪台南市足跡，已派員到相關地點進行消毒。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　109年4月20日
台南市政府衛生局20日公布3名高雄市敦睦艦隊武漢肺炎確診個案到訪台南市足跡，已派員到相關地點進行消毒。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　109年4月20日

（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市政府衛生局今天下午公布3名高雄市敦睦艦隊武漢肺炎確診個案到訪台南市足跡，其中1人曾到東區崇學路的一處教室上課，其他89名學員已全數列為居家隔離者。

台南市衛生局指出，敦睦艦隊官兵武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染事件的疫情調查，發現這3名個案都在17日曾到過台南。第1案在當天下午5時至6時於東區崇學路教室上課，個案本人與其他89名學員都有戴上口罩，學員已全數列為居家隔離者。

台南市衛生局指出，第2案在17日下午4時至6時30分到奇美博物館外圍拍照，晚間8時30分至10時在民族路三段的鬍鬚忠牛肉湯用餐，當晚入住創意設計民宿。

第3案的活動地含北門區及學甲區周邊，中午12時48分停留過南鯤鯓代天府約40分鐘。下午1時30分抵達保安宮短暫停留10分鐘；1時50分在錢來也商店停留15分鐘；2時再前往萊爾富鹽福店購物約5分鐘；2時30分到水晶教堂，2時50分到鹽田；3時50在學甲國中附近品嘗蔥抓餅後離開。

台南市衛生局指出，先前公布住在台南市歸仁區的1名敦睦艦隊確診個案足跡，在後續疫情調查時發現，個案在16日晚上7時許至8時許，曾前往花園夜市購物、用餐。夜市入口處有量測體溫，個案與同行的友人都沒有發燒。

台南市衛生局指出，中央流行疫情指揮中心與台南市政府防疫團隊積極執行疫情調查，公布相關地點及時間供市民提高警覺。所有地點均已確認清潔消毒狀況，請市民勿過度恐慌。（編輯：黃世雅）1090420

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