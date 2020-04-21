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嘉義市民間團體捐防疫物質 逾3萬人受惠

最新更新：2020/04/21 14:09

（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義市11家公司行號及民間團體今天聯合捐贈防疫物資，由市長黃敏惠代表接受，物質將分配給防疫人員、居家隔離或檢疫民眾等，估計超過3萬人可受惠。

嘉義市政府今天舉辦「我們都是一嘉人－各界聯合捐贈嘉義市防疫物資感恩會」，由黃敏惠代表受贈物資並頒發感謝狀。

捐贈物資包含額溫槍、額溫測試卡、口罩、瑜珈抗力球、3D機能循環口罩、福慧床、安心祝福包、鈉離水、次氯酸水、酒精、噴瓶、瑜珈抗力球等多樣防疫用物資，由11家公司行號及民間團體捐贈。

黃敏惠表示，嘉義市政府防疫工作努力做到最高標準，同時為安定民心，市府資訊公開透明，但有不正確的訊息造成人心惶惶，呼籲大家一定要以官方訊息為主，未證實訊息請勿轉傳，防疫需要大家一起合作、配合，共度難關。

嘉義市政府指出，捐贈的防疫物資將視捐贈者的意願及物資用途，分發到市府各所屬單位、關懷據點及嘉義市國民中小學，分配給防疫人員、居家隔離或檢疫民眾等，估計有3萬人以上可受惠。

嘉義市政府表示，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，市府除了超前布署各項防疫措施外，也積極媒合各公司行號、民間團體或個人捐贈防疫物資，展現「我們都是一嘉人」的熱情及溫暖。（編輯：方沛清）1090421

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