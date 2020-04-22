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王惠美參觀桑葚休閒農場 提彰農學院構想

最新更新：2020/04/22 17:42

（中央社記者吳哲豪彰化22日電）擔心農民生計受武漢肺炎疫情影響，彰化縣長王惠美今天前往參觀桑葚休閒農場時表示，未來希望成立彰農學院，由她來擔任院長推廣彰化農產品。

彰化縣長王惠美今天在彰化縣農業處長邱奕志、勞工處長吳蘭梅等人陪同下，安排行程參觀埤頭鄉青農許宏賓的桑葚休閒農場，隨後又前往北斗鎮品嘗結合當地生產香菜的香菜咖啡，了解在這波疫情中，青農有無需要幫忙的地方。

王惠美一行人參觀百大青農得主許宏賓所種植的桑葚，許宏賓介紹休閒農場種植面積約為1公頃，約有600棵桑葚樹，主要是開放遊客採收新鮮桑葚，也推出有產銷履歷驗證的冷凍桑葚禮盒以及進行初步加工的桑葚葉茶、桑葚果乾等。

王惠美則說，許宏賓有生物科技和食品營養的資歷，在生物科技公司擔任研發人員，後來投入農業，發揮所長，推廣彰化的農特產品，她也希望未來能成立彰農學院並擔任院長，幫忙行銷彰化農民用心栽種的農產品，打響彰化優鮮的招牌。

王惠美表示，許宏賓將新鮮的桑葚經生物科技加工技術，開發許多相關產品像是桑葚醋、桑葚果醬等，是青年投入農業很好的示範，也呼籲大家多多享用彰化的農產品。（編輯：謝雅竹）1090422

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