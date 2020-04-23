更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球最新情報 4/23
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/23

早安世界》敦睦艦隊染武漢肺炎 蔡總統致歉：絕不護短
早報

早安世界》敦睦艦隊染武漢肺炎 蔡總統致歉：絕不護短

影片／疫情下美國人領養寵物激增 收容所慶祝犬舍清空
國際

影片／疫情下美國人領養寵物激增 收容所慶祝犬舍清空

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
傳央視OTT要登台 政院：不會坐視民主破口
首頁 / 地方

戶外分流遊農村 水保局推13條深度體驗路線

最新更新：2020/04/23 13:26
武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響民眾出遊意願，行政院農業委員會水土保持局南投分局、交通部觀光局日月潭國家風景區管理處合作推出「跟著蝴蝶去旅行」，針對日月潭周圍農村社區聯合開發13條極具特色的深度體驗遊程，展現農村活力。中央社記者蕭博陽南投縣攝 109年4月23日
武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響民眾出遊意願，行政院農業委員會水土保持局南投分局、交通部觀光局日月潭國家風景區管理處合作推出「跟著蝴蝶去旅行」，針對日月潭周圍農村社區聯合開發13條極具特色的深度體驗遊程，展現農村活力。中央社記者蕭博陽南投縣攝 109年4月23日

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響民眾出遊意願，針對防疫期間休閒需求，水保局南投分局以分流預約策略，以日月潭為中心開發13條具特色的農村深度體驗遊程。

行政院農業委員會水土保持局南投分局、交通部觀光局日月潭國家風景區管理處合作推出「跟著蝴蝶去旅行」，針對日月潭周圍農村社區聯合開發13條極具特色的深度體驗遊程，結合豐富生態景觀、日月潭紅茶產業、友善耕作農特產品、特色文化等，展現農村活力。

水土保持局南投分局今天舉辦宣傳記者會，南投分局長陳榮俊表示，今年受疫情影響，民眾對於外出旅遊難免有擔憂，因此，特別在地形開闊的埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮、信義鄉規劃13條遊程，以日月潭為中心，透過預約控制人數，降低人潮群聚感染風險。

陳榮俊介紹說，遊程包含帶領遊客拜訪保育類黃裳鳳蝶、在香菇生長的木頭上尋找鍬形蟲、到鯉魚潭池畔品嚐特色蝴蝶餐點，或是讓小朋友來看山茶籽如何變身苦茶油，也可觀察台灣白魚如何與茭白筍共生並體驗自採茭白筍樂趣，或是夜間欣賞滿山飛舞的螢火蟲。

紅茶是日月潭所在地魚池鄉重要農業，陳榮俊說，遊程也以魚池鄉紅茶為主軸，融入生態保育、食農教育、深度體驗，讓旅客認識紅茶品種、體驗採茶、揉茶、烘茶及品嚐紅茶風味餐，更多介紹可到臉書（Facebook）粉絲專頁「農村小童」、「農萊」查詢。（編輯：黃世雅）1090423

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報