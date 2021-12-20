有藍孔雀黑山羊 澎湖可愛動物園區揭牌

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澎湖縣長賴峰偉（前左）等人20日共同為可愛動物園區「童樂園」揭牌，首波開放藍孔雀園、梅花鹿園、黑山羊園，作為生態教育場域。中央社 110年12月20日

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（中央社澎湖縣20日電）澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲今天共同為可愛動物園區「童樂園」揭牌，首波開放藍孔雀園、梅花鹿園、黑山羊園，作為生態教育場域。

賴峰偉就職3週年施政成果活動，澎湖縣政府農漁局今天舉辦「澎湖休憩園區綠環境營造暨童樂園揭牌」。賴峰偉宣示澎湖休憩園區白鷺塘及天人湖整體綠環境營造有成，並與劉陳昭玲施放孔雀進入園區。

農漁局表示，可愛動物園區佔地規模約4公頃，除了縣府贈與藍孔雀，農委會畜產試驗所澎湖工作站提供黑山羊，另外還有向在地梅花鹿飼養戶購入梅花鹿，日後將陸續增加陸龜、兔子、麝香豬、松鼠等動物種類，豐富園區生物多樣化。

農漁局表示，澎湖休憩園區為具生態園區教育、觀光遊憩等多功能大型自然生態園區，在教育休憩及生物多樣性考量下建置動物教學園區，作為學生及縣民參與式體驗教育，以及收容救護受傷野生動物。

依農漁局資料，位於馬公的澎湖休憩園區腹地60公頃，有共融式遊具、足底健康步道、水土保持 教室、親子大草原、觀賞鳥類的白鷺塘等。今年於白鷺塘中心再增設噴泉燈光設備及大型水車裝置，並於南側青青小徑增設藝術燈具及造型音箱，特定時段試播輕音樂。

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園區內白鷺塘常見白鷺鷥、紅冠水雞、高蹺鴴等水鳥，去年經擴寬、防漏、護坡、植栽景觀營造等工程，結合周遭環境規劃打造兼具生態、蓄水、景觀等多功能農塘，除改善池體漏水舊況、擴增蓄水量達2050立方公尺，提供水鳥和水生植物重要棲地。

另外，農漁局林務所於澎湖休憩園區各處及造林地試驗各式花草樹木，加強利用原生種復育造林，並完成雙龍潭、休憩園區及公共車船管理處東側、加由公園等7條青青小徑。（編輯：孫承武）1101220

澎湖縣政府農漁局20日舉辦「澎湖休憩園區綠環境營造暨童樂園揭牌」，澎湖縣長賴峰偉（前右4）等人施放孔雀進入園區。中央社 110年12月20日