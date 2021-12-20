推動產業數位轉型 北市策展模擬疫後新常態

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（中央社記者陳昱婷、實習記者蔡欣羽台北20日電）台北市長柯文哲推動產業數位轉型以適應COVID-19疫情後生活型態，市府以「台北．On the Road－未來路上」為題推數位互動體驗展覽，讓市民瞭解疫後可能日常。

台北市政府今天舉辦「台北．On the Road－未來路上」數位互動體驗展覽開幕式，柯文哲致詞表示，世界被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情壟罩2年，原本預估疫情最快明年2月、大部分人打完2劑疫苗後就結束，沒想到現在又出現Omicron變異株。

柯文哲說，所以新常態就是要學習與疫情共存，改變生活型態，產業也要跟著調整，而政府要做的就是做好數位基礎建設，讓產業順利轉型。預定於明年一月提出「台北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書2.0」，綜整這段期間以來推動數位轉型作為。

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柯文哲會後接受媒體聯訪指出，產業數位轉型與智慧城市不同之處在於，會針對與疫情相關重點項目先做，包含電商物流、通訊醫療及公務系統e化。

市府說明，展覽分6大展區，包含成果牆、市府廣場、智慧居家、生活走廊、數位校園、大數據中心，以VR虛擬實境、AI互動體感、AR影像擴增實境展區導覽等方式，展示數位人才培育、產業輔導轉型、宅經濟發展及零接觸服務等政策成果，即日起至29日每天上午9時至下午5時於市府大樓一樓中庭展出。（編輯：方沛清）1101220