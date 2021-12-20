外籍生體驗梨山部落 發文行銷台灣也向家人報平安

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21名外籍生到台中市梨山地區體驗射箭、織布、採果等部落生活，並到茶園內品茗，再透過社群發文，貼出體驗心得行銷台灣，也告訴海外家人「我在台灣我很好」。（參山處提供）中央社記者趙麗妍傳真 110年12月20日

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）疫情關係，許多外籍生無法回國，來自10國的21名外籍生到梨山體驗射箭、織布、採果等部落生活。透過社群發文，貼出體驗心得行銷台灣，也告訴海外家人「我在台灣我很好」。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，許多外籍生無法回國，只能留在台灣。交通部觀光局參山國家風景區管理處19日與Friendship in Taiwan（FIT）旅遊組織合作，由中華觀光管理學會帶領法國、巴拉圭、日本等10個國家的21名外籍生，到梨山地區進行3天2夜部落體驗。

梨山新佳陽部落總動員，迎接首批來自國外的貴客，社區發展協會帶領外籍生射箭、織布、採果、品茗等多項原民文化及產業體驗，同時也在營火晚會交流原住民歌舞。

參山處代理處長曹忠猷今天接受中央社記者採訪表示，外籍生長期不能回國不免孤單，17日帶領外籍生參訪梨山。到新佳陽、梨山及環山等部落體驗部落文化與生活以及參觀山谷燈光節，安排外籍生體驗原住民射箭、織布、鋸木、獵人步道巡禮等成年禮活動技藝，認識泰雅族紋面、彩虹橋等文化意涵。

曹忠猷指出，透過外籍生參訪，了解梨山推動入境部落觀光仍要加強外語接待能力及導覽設施，也希望藉由外籍生的分享宣傳，增加梨山觀光的國際知名度，建立觀光品牌。

來自越南的學生感動地說，部落的朋友非常溫暖又有才華，這裡有美麗的山脈、茶園和好吃的水果，每個人一輩子至少要體驗一次部落生活。

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法國學生指出，梨山是個讓人即使呆上一整年都不足以探索完的神奇地方。每個季節都有它的魅力和特色。

參山處表示，FIT是非營利性旅遊組織，由熱心的台灣媳婦馬來籍的新住民賴淑薇發起，為在台灣學習的外國學生規劃和安排旅行，目標是結合在台灣繼續接受教育的外國學生的力量，成為推廣台灣的種子，透過社群及口碑行銷，讓外籍生都成為台灣觀光大使。（編輯：郭諭儒）1101220