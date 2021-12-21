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彰化棄置場大火撲滅 環局要求地主儘速清除廢棄物

2021/12/21 19:14
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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰化花壇鄉一處棄置場日前發生大火，消防隊員花了176小時才將大火完全撲滅，不過附近民眾仍抱怨聞到異味，彰化縣環保局指出，已要求棄置場地主儘速完成清除作業。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，彰化縣花壇鄉橋頭村一處廢棄物棄置場堆滿大量的木材等廢棄物，消防局13日上午接獲民眾報案指稱，棄置場發生大火，消防局立即出動消防車前往救火。

由於棄置場面積廣大，火勢撲滅不易，產生的濃煙帶著惡臭，讓周邊居民苦不堪言，彰化縣消防局長施順仁指出，廢棄物數量龐大，總重達2000公噸，廢棄物堆置面積廣達1700多平方公尺，且屬於木材深層火災，灑水灌救只能滅表面的火，也出動挖土機開挖噴水降溫，消防隊員花了176小時才將火勢撲滅。

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由於仍有住在棄置場附近的民眾聞到異味，縣長王惠美今天下午在縣府主管週報會議中，要求環保局人員儘速處理棄置場後續事宜。

縣府環保局也發布新聞稿指出，環保局在108年3月就發現棄置場堆置大量廢木材混合物，調查發現3名負責人未領有廢棄物處理許可證，因此依法送辦，3人也遭到台灣彰化地方法院判刑，環保局也已要求地主將現場的廢棄物分堆夷平，以免火勢再起；至於民眾聞到異味部分，將等到天氣放晴，再進行檢測。（編輯：陳仁華）1101221

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