食物不浪費 高市府聯合慈善團體推惜食送暖

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄市社會局和慈善團體合作舉辦聯合惜食送暖活動，倡議食物不浪費及弱勢照顧服務。高雄市長陳其邁表示，社會局負責照顧低收入戶，團體就負責其他市民，共同關懷弱勢。

高雄市政府社會局和社團法人高雄市慈善團體聯合總會合作，今天下午在獅甲勞工育樂中心前廣場辦理「2021年港都聯合惜食送暖」活動，倡議推廣食物不浪費及弱勢照顧服務，主要以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響短期生活需扶助弱勢族群為優先照顧對象。陳其邁、高雄社會局長謝琍琍、民進黨籍立委林岱樺、高市議員康裕成等人均到場支持。

陳其邁致詞表示，慈善團體聯合總會在高雄有36個據點提供物資給需要幫忙市民，讓大家覺得社會處處有溫暖。低收入戶由社會局負責照顧，但有些時候市民遇到一些困境陷入經濟弱勢，就由慈善團體照顧。也呼籲大家都應珍惜身邊資源，並在心有餘力下分享溫暖，幫助需要的人。

慈善團體聯合總會總理事長張來川表示，近年來積極推動食物扶助弱勢家庭照顧服務，就近將蔬菜、水果」、麵包及生鮮食品等食物或實物資源分配給需要的人。也期望能拋磚引玉號召更多企業參與，響應公益開啟善的循環。

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慈善團體聯合總會今天新聞稿指出，據環保署數據，台灣每年浪費食物高達300多萬噸，廚餘量比中國、日本、韓國高出2成，是全亞洲最浪費食物的國家，但同時卻有近65萬台灣經濟貧戶無法獲得充足食物、三餐無法溫飽。有感疫情期間弱勢家庭獲得社會愛心捐贈較缺乏，特別辦理惜食送暖活動。

慈善團體聯合總會表示，515戶弱勢家庭每戶可領取新台幣2000元物資券及3000元等值食/實物包，盼讓經濟弱勢家庭感受社會溫暖，協助渡過嚴峻疫情考驗。另也邀請多家企業捐贈麥片、冷凍全雞、冷凍調理包、拌麵、雞蛋、蔬果、白米、洗髮精或即期食物等續食及民生用品。（編輯：郭諭儒）1101225