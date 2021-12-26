冷氣團南下氣溫驟降 桃園市角板山梅花盛開

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）每年12月下旬到隔年1月是角板山梅花盛開季節，隨著冷氣團南下目前梅花已盛開7、8成，預計元旦假期間梅花將全開，桃園市政府歡迎民眾上山賞梅拍照留念，享受桃園冬季之美。

桃園市政府風景區管理處今天表示，角板山行館梅園面積約2公頃，種植296棵梅樹，園內梅花約於民國50年栽種，是北台灣最大的梅園之一，近日隨著氣溫降低，梅花陸續綻放更散發陣陣清香，賞花期預計可持續到1月上旬，歡迎民眾把握時間到角板山賞梅。

正在輔仁大學就讀的吳同學表示，聽說桃園市角板山的梅花已經開花，把握週休假期最後一天，和同學們一起上山賞梅，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，已經2年多沒有出國了，正好利用這樣的機會好好遊覽國內風景，也是很有旅遊感覺。

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就讀五專的張同學表示，今天是跟家人一起上山賞花，以往櫻花季的時候也會跟家人一起到復興區玩，梅花白色花瓣點綴在樹梢，感覺就像下雪一樣，拍照上傳IG（Instagram）吸引許多好朋友留言點讚，下山時還可以在大溪品嚐豆乾美食，很適合全家人在週末輕旅行。

桃園市政府建議民眾，假日期間可前往桃園客運桃園總站，搭乘502台灣好行小烏來線、506東眼山線等公車到角板山行館，自行開車上山的民眾，可停放在復興區公所提供的仁愛及上台地等二處收費停車場，也歡迎民眾多多利用非假日時間上山，期盼讓遊客都能有一趟完美難忘旅程。（編輯：方沛清）1101226