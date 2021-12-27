盜採砂石回填劣地再生 屏東高樹光電示範區啟用

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全國首座利用盜採砂石回填劣地轉型的屏東「高樹光電示範區」27日啟用，這個示範區可供應整個高樹鄉近萬戶用電。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年12月27日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）全國首座利用盜採砂石回填劣地轉型的屏東「高樹光電示範區」今天啟用，從20多年來遭盜採砂石、傾倒廢棄物的大峽谷，華麗轉身綠能發電，這個示範區可供應整個高樹鄉近萬戶用電。

「高樹光電示範區」今天舉行啟用儀式，縣長潘孟安、寶島陽光玉樹能源、台電董事長楊偉甫率領台電團隊一起出席。楊偉甫表示，這個案場台電跨單位整合，興建跨越荖濃溪6座鐵塔，經費達新台幣6.5億元。

潘孟安表示，「高樹光電示範區」過去20多年是國有地遭盜採砂石的荒廢天坑，深達20多米，被傾倒廢棄物，他在立委任內爭取國產署、水利署合作，歷時多年以疏濬荖濃溪的土石回填完成，但地利貧瘠，土地無法獲得有效利用。

潘孟安表示，2017年縣府進行棕地再生整體規劃，讓約37公頃的「高樹光電示範計畫」轉型綠能示範區，挑選不適合耕作的農地結合光電設施，讓國土復育活化再利用。

潘孟安說，活化閒置劣地再利用，更能節省額外的管理支出，杜絕傾倒廢棄物情況再發生，兼具環境保護效益，光電維護也會優先聘用地方人才，讓年輕人留在家鄉服務。

潘孟安指出，整個示範案場路徑長達6公里，是國內輸配電目前最具併網挑戰性的案場，因此，他更積極奔走能源局和台電，克服饋線不足的問題，謝謝台電興建跨越荖濃溪鐵塔、高樹開閉所以及案場升壓站完成併網。

屏東縣環保局表示，「高樹光電示範區」目前發電量已達40.9MW，每年約可發電5075萬度電，可以供應整個高樹鄉近萬戶的用電。

未來，高樹鄉內還有160MW可併網潛力，環保局表示，會持續規劃160公頃專案，繼續推進不適農作土地轉型設置光電。

環保局表示，截至今年12月，屏東再生能源發電設施併網量已達885MW，每年約可發14.5億度電，發電量足以供應全縣3/4以上的家庭用電，明年屏東就能完成1GW併網量，達成100%綠電供應民生用電的全球綠電歷史里程碑。（編輯：陳仁華）1101227

全國首座利用盜採砂石回填地轉型的屏東「高樹光電示範區」27日啟用，從20多年來遭盜採砂石、傾倒廢棄物的大峽谷（圖），華麗轉身綠能發電。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年12月27日