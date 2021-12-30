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南市路燈 111年底全換裝LED燈

2021/12/30 14:36
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（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市政府今天宣布111年底完成全市LED路燈更換，除保障夜晚行的安全，更可節省逾60%電費；其中1萬盞為智能路燈，具有調光功能，可透過無線故障回傳通報功能縮短維修時間。

依台南市政府工務局數據，台南市路燈共22萬多盞，自民國102年執行「擴大設置LED路燈專案計畫」，已換裝5萬1343盞LED燈；105年再執行「水銀路燈落日計畫」，換裝8萬9924盞LED燈。目前剩餘鈉氣燈及部分日光燈約10萬盞，預計111年底起將全數換裝為LED路燈，分3個區域由3家廠商辦理換裝作業。

工務局今天說明，目前進度第1區負責永華六區更換作業，監造單位審核通過廠驗程序，經試裝作業後今天正式進場換裝；第2區已於12月20日正式開始換裝，施工路段為仁德、歸仁區中山路、長大台鐵橋下及德糖路等路段。

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第3區廠商涉及「以不實文件投標」，工務局已終止契約關係，目前已重新進行相關招標作業。工務局新聞稿說明，換裝LED路燈案均秉持依法行政原則，要求監造單位及承攬廠商進行履約作業，並目標於111年底全部完成LED路燈汰換。

工務局表示，為維護民眾「夜晚回家的路都要明亮安全」重要政策，這項LED路燈更換更可節省逾60%電費；其中1萬盞為智能路燈，具有調光功能，可透過無線故障回傳通報功能縮短維修時間，將以校園周邊為建置優先考量，加強提升校園安全。（編輯：孫承武）1101230

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