台南梅嶺花況佳 市府籲元旦連假賞花多搭公車

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台南梅嶺風景區梅花陸續綻放，台南市交通局30日指出，為紓解元旦連假大量車潮湧入梅嶺山區，呼籲自行開車民眾可將車輛停放在梅嶺資訊站，轉乘免費接駁車上山，同時可多利用大台南公車，從台南、善化搭綠幹線、橘幹線至玉井轉運站，再轉乘綠22前往梅嶺地區。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年12月30日

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南梅嶺風景區梅花開始綻放，預料元旦連假將吸引大批賞花遊客，因當地停車空間不多，台南市交通局希望民眾多利用公車，或將車輛停放於梅嶺資訊站再搭乘免費接駁車上山。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文今天接受中央社記者電話訪問時表示，目前梅嶺中、高海拔地區梅樹綻放率約40%，預計在元旦連假花況更佳。

台南市政府交通局發布新聞稿指出，為紓解在元旦連假大量車潮湧入梅嶺山區，呼籲自行開車民眾可將車輛停放於梅嶺資訊站後，再搭乘免費接駁車上山，同時可多利用大台南公車，從台南、善化搭綠幹線、橘幹線至玉井轉運站，再轉乘綠22前往梅嶺地區。

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交通局長王銘德表示，梅嶺風景區山上約有300席停車位，自行開車的民眾應配合警察局交通管制引導，山下梅嶺資訊站免費接駁車於明天，及明年1月1、2、8、9日等假日行駛，行駛梅嶺資訊站至二層坪停車場，每日上午10時30分至下午4時50分間約半小時1班。

玉井警分局發布新聞稿表示，元旦連假及農曆春節連假期間，南188線區道（梅嶺風景區聯外道路）自台3線水庫路路口往梅嶺方向，將禁止甲類大客車及各類大貨車進入；若二層坪環線產業道路全線車流過大，停車場不足時，將啟動小客車逆時針單行道管制措施，民眾須注意配合。（編輯：陳仁華）1101230