台南跨年演唱會下午交管 部分路段禁止車輛進入

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（中央社記者張榮祥台南31日電）台南跨年演唱會今晚在台南市永華市政中心西側廣場開唱，下午1時起交通管制，現場周邊規劃機車停車區及行人徒步區，部分路段管制車輛進入。

台南市警局第4分局發布新聞稿指出，安平區台南跨年演唱會周邊交通管制從下午1時至隔天凌晨2時，南島路、東南榕大道及建平路（府前路至永華路）北向車道規劃為行人徒步區，管制所有車輛進入。

騎乘機車者可將機車停放於永華市政中心周邊的中華西路、永華路、府前路人行道路段，也可停在永華運動中心及民生路停車場後再步行到現場；建平路（府前路至永華路）南向道路及西南榕大道路面也規劃為臨時機車停車場，並有交通疏導人員指揮停放車輛。

開車民眾可利用建平12街停車場、建平15街停車場、建平8街停車場、停2停車場、民生路停車場、永華運動中心、府前路停18停車場，同時增設運河星鑽停車場（約300格）及建平3街停車場（200格）。

不過，跨年演唱會周邊停車位有限，警方呼籲民眾多搭乘活動接駁專車，台南車站及台南轉運站都有密集班次專車接駁至會場（南台別院對面的永華路上），也可搭乘大台南公車19路、0路、6路、14路、10路、77路及70路到活動會場。（編輯：唐聲揚）1101231