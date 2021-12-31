台南跨年演唱會眾星雲集 重燃睽違10年煙火

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（中央社記者張榮祥台南31日電）迎接2022年，台南跨年演唱會今晚在永華市政中心西側廣場開唱，表演時間5個半小時，不僅請來眾多知名歌手，跨年煙火也將在睽違10年後再度施放，預估屆時有10萬人潮湧入現場。

「2022台南耶誕跨年系列活動」最終場「好YOUNG跨年演唱會」，今晚7時在永華市政中心西側廣場開唱，眾多知名歌手連番上陣，直唱到隔天凌晨零時30分，現場周遭下午1時起交通管制，交管時間長達13小時。

台南市政府發布新聞稿指出，台南跨年演唱會表演時間近6小時，演出藝人多達15組，包括林宥嘉、炎亞綸、周興哲、高爾宣、婁峻碩、艾怡良、閻奕格、李友廷、?te壞特、Karencici、許含光、大支、文慧如、B.T.O.D、張羽靚等人。

台南跨年演唱會跨年前壓軸是林宥嘉，獨家在台南演出半小時，跨年後則由炎亞綸登台展唱多首歌曲。

另外，在北區開基玉皇宮經費贊助下，今年重啟睽違10年的跨年煙火施放，照亮夜空，迎接2022年。

台南跨年演唱會安平區現場周邊建平路、南島路及東西南榕大道等將進行交通管制，預估車潮將湧入永華路、府前路及中華西路一帶，民眾應將車輛停放於運河星鑽及建平三街的臨時停車場，再步行到會場。

往來台南府城東西地區的民眾應提前改道，多利用健康路、民生路及和緯路；南北往來民眾應改行金華路、西門路及公園路。

建平路（永華路2段至府前路2段）及西南榕大道將改為臨時機車停車場；建平路西側人行道及中華西路（府前路2段至南島路）人行道開放停機車，停放時應避開無障礙坡道、住店家、車庫出入通道及相關緊急通道口，違規停放車輛將開罰及拖吊。

市府同時呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，包括公車0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31（高鐵台南站）等8線公車至會場周邊「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心」、「南台別院」等站。

交通局也規劃跨年活動專車，民眾可搭乘火車或公路客運至台南車站及台南轉運站，再搭乘活動接駁專車。台鐵局配合跨年活動增開列車，台南地區於民國111年1月1日凌晨1時30分有最後區間車至嘉義，1時35分區間車至高雄。（編輯：黃世雅）1101231