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新竹市首座原民地景 那魯灣文化聚落啟用

2021/12/31 13:52（12/31 14:26 更新）
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新竹市政府爭取經費為部落量身打造「那魯灣文化聚落」，31日舉辦啟用典禮，部落原住民青年及婦女進行祈福儀式，象徵新竹市族群共榮的氣象及文化傳承的意義。中央社記者魯鋼駿攝 110年12月31日
新竹市政府爭取經費為部落量身打造「那魯灣文化聚落」，31日舉辦啟用典禮，部落原住民青年及婦女進行祈福儀式，象徵新竹市族群共榮的氣象及文化傳承的意義。中央社記者魯鋼駿攝 110年12月31日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市31日電）新市香山區那魯灣部落是台灣西海岸唯一阿美族聚落，新竹市政府爭取經費為部落量身打造「那魯灣文化聚落」，今天正式啟用。

竹市府今天舉辦「那魯灣文化聚落」啟用典禮，那魯灣部落頭目李金文偕同另兩名頭目及原住民青年及婦女進行祈福儀式，象徵新竹市族群共榮的氣象及文化傳承的意義。

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新竹市副市長沈慧虹出席典禮致詞表示，竹市為提升那魯灣聚落整體環境規劃，106年完成那魯灣公園廣場綠美化工程；107年啟動那魯灣文化聚落新建工程，是竹市首座原民地景式文化聚落。

新竹市政府發新聞稿表示，那魯灣文化聚落融合一旁的公園綠地，打造地景裡的半開放建築，未來將成為新竹市原住民族進行文化傳承活動、文化保存與發展之場域。（編輯：張銘坤）1101231

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