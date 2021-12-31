北高統籌款差百億 黃文益籲天龍國心態勿作祟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄31日電）國營事業捐款助壽山動物園改建引發議論，台北市長柯文哲批評「地方舉債、亂七八糟補助一大堆」。高市議員黃文益說，北高地方統籌款差距近百億，籲天龍國巨嬰心態莫作祟。

民進黨高雄市議員黃文益今天新聞稿舉數據，台北市2021年統籌稅款達429億元，相對高雄市的331億元就有近百億元差距，光是這百億元就足以撐起高雄市迫切推動建設。

他說，目前統籌分配稅款是依直轄市的營業額50%、土地面積及人口數各20%等比例計算分配 ; 但高雄土地面積2952平方公里，是北市271平公方里的逾10倍大，人口數也多於北市。卻因為很多企業總公司設在北市、工廠設於高雄，致高雄市未蒙其利卻受其害。

黃文益主張，修訂統籌分配稅款應提高人口及面積分配比例 ; 尤其，高雄市有很多企業總公司設在台北，利潤上繳北市府，但是造成的空污、水污卻由高雄在地承擔，台北市是最典型「把快樂建築在別人的痛苦上」的城市，呼籲柯文哲謙虛面對，不要得了便宜還賣乖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄壽山動物園改造工程經費約新台幣5億元，高達4.5億元來自國營事業及民間企業捐款，高市府自籌5000萬元，台電、中油、中鋼各捐6000萬至8000萬元不等，引發外界質疑獨厚高雄。

柯文哲今天上午接受媒體聯訪再批評，這更反映中央與地方財政收支劃分法，本來就應該制定，地方常常說這不公平，開始舉債、亂七八糟補助一大堆，為何不把問題解決。（編輯：孫承武）1101231