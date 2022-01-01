澎湖元旦升旗 賴峰偉：111年是環境保護年

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澎湖縣政府在跨年晚會後，1日上午在縣府廣場舉辦111年元旦升旗暨慢跑活動，吸引許多民眾到場參與。中央社 111年1月1日

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（中央社澎湖縣1日電）澎湖縣長賴峰偉今天在元旦升旗典禮時宣布，今年是環境保護年，要向日本與新加坡學習，用政治餘生來換澎湖的青春，讓澎湖成為大縣，縣民走起路來抬頭挺胸。

澎湖縣政府在跨年晚會之後，今天清晨8時在縣府廣場舉辦111年元旦升旗暨慢跑，縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲率1500位軍民一起參與，場面盛大。劉陳昭玲以風調雨順、疫情退散、全民健康等3願共勉。

賴峰偉表示，新的一年，期望帶來新希望新活力，疫情不要再來，籲請全民在完成第2劑疫苗，滿5個月後再追加第3劑，以保護自己身體健康。

賴峰偉在升旗中宣布今年是「環境保護年」，包括物質與心靈2大面向，其中物質環保包括在交通取締、燒烤、減塑、青青草原、青青社區與小徑與海廢等整理，都已看到成果，最近在各項民調中，物質環保達到先進城市目標，未來任期還將向日本和新加坡學習。

至於心靈環保就是要做到人人有正能量、做善事、說好話，這些能做好，澎湖就能成為一個大縣，縣民走起路來就會抬頭挺胸。

賴峰偉就任以來，每年元旦都宣布新的一年施政主軸，包括第1年是教育年、第2年文旅年、第3年是海洋年、今年是環保年。（編輯：方沛清）1110101