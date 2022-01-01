任內最後1年元旦迎光 潘孟安秀出百年屏東輪廓

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）屏東縣長潘孟安今天上午在臉書發文迎接2022年元旦，以「2022，光亮FADE IN」道早安，他表示，屏東各種指標性建設陸續拍板、到位或完工，百年屏東輪廓更加清晰明確。

潘孟安昨晚在臉書（Facebook）以「2021，黑暗FADE OUT」與大家一起跨年，今天一早在臉書發文「2022，光亮FADE IN」。

他表示，時間在他心中有著不可言喻的重量，此刻尤是。新年乍到，他開始數饅頭的日子，原本就不夠用的時間，如今更是分秒浪費不得，因為想做的事永遠比已做的還多。

潘孟安說，去年疫情籠罩，屏東在防疫前提下，依舊維持固定轉速，各種指標性建設陸續拍板、到位或完工，百年屏東的輪廓更加清晰明確。

接著，潘孟安細數屏東各項指標性建設，秀出百年屏東輪廓。他表示，剛拍板定案的「屏東科學園區」落腳六塊厝，加上經濟部的產業園區，串聯高鐵屏東站，奠定屏東未來百年的發展架構；「屏東運動休閒園區」匯集休閒、生活、教育於一體，屏東已養成各種專業人才，軟實力就此奠基。

潘孟安也指出，符合高齡社會、婦女兒童需求的「屏東縣健康產業園區」已經動土，各區塊產業鏈紙上的虛線規劃，已經成為具體的存在，除了多元整合的產業區塊鏈，各種主題產業發展也陸續到位，屏東未來有了整體性的樣貌。

另外，以屏東書院園區銜起的屏市街廓再造，書院、老眷舍、立體停車場、屏東公園、市場等，構成全新的生活圈；跨越各種階層與狀態的人們共生共存的「潮好玩˙幸福村」是社福資源整合的旗艦區。

他說，位在天涯海角的「旭海觀音鼻自然保留區」建構了落山風下偏鄉社區產業發展模式；「屏東農業特色產業園區」物產館已完工，是帶動農產多元銷售的新里程。這些不同主題的產業發展，一一啟動，成為推動屏東前行的火車頭。

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潘孟安表示，起初，散落各地的建設像是一顆顆光點，孤星難以窺見全貌，大家對於未來的想像模糊，如今，雲霧褪去，屏東全新樣貌具體呈現，「不論是看得到的建設或摸不到的軟體，我們齊頭並進，並將二者合而為一，你和我，都是屏東下一個百年的推進器。」

潘孟安說，「今年，我們會繼續堅守崗位、驚豔眾人，把事情做對、做好、做滿，接下來的365天仍請大家多多指教。2022年，屏東來了……」（編輯：郭諭儒）1110101