新年新希望 黃偉哲：「創兆」新紀元從台南開始

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（中央社記者張榮祥台南1日電）新年新希望，台南市長黃偉哲今天期許「創兆」新紀元就從2022年的台南開始，台南綠能產業、沙崙醫療服務與創新園區等，將是疫後新產業的時代典範。

黃偉哲表示，生醫產業是台灣走向世界的關鍵力量，台南沙崙智慧綠能科學城具備5G、AI和大數據等技術，正是新世代醫療最重要元素，因此，沙崙今年全力爭取成立「全台灣第一個醫療服務與創新園區」，將成為台灣綠能中心與醫療戰略產業基地。

黃偉哲表示，台南市政府加速南科、沙崙雙引擎「護國群山」交通便捷，積極向中央爭取「捷運深綠線」新台幣200億元經費，全長19.1公里，設置15個車站，將從台39線（高鐵橋下）串聯沙崙和南科，交通往返效率預估提升50%；另也將爭取台37線延伸至嘉義，透過路網延伸，連結南科和嘉義科學產業園區，讓台南穩坐大南方科技廊道重要樞紐。

黃偉哲說，南科去年度營業額首度迎來破1兆元，創下成立26年來歷史新高紀錄，台南的綠能產業、沙崙醫療服務與創新園區等，將是疫後新產業的時代典範，「創兆」新紀元就從2022年的台南開始。

黃偉哲表示，台南是台灣的第一個城市，也是民主發源地，縣市合併11年來，不論在貿易、經濟及觀光都深具潛力，不僅是文化古都，也是科技新都，更要兼顧城鄉平衡，2022年的台南「好市成雙」，將成為世界的台南。

除經濟面外，黃偉哲也期待改善兩岸關係，台美關係更緊密，國家和所有民眾一起共好。（編輯：張芷瑄）1110101