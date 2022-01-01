新住民茶藝協會 將嘉義高山茶推向國際

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義縣新住民茶藝協會理事長魏珍群近日參與博茶會活動，在茶席親自示範茶道，她表示，嘉義高山茶在新住民推廣下走向國際，並打通外銷管道。（魏珍群提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）嘉義縣新住民茶藝協會近日參與博茶會活動，設置室內茶席推廣茶文化，協會成員來自中國與東南亞等地，她們也透過社群媒體向世界介紹茶葉，把嘉義高山茶推向國際。

「2021高山茶都‧嘉義」博茶會活動，正在中埔農會金蘭分部開展，嘉義縣府與新住民茶藝協會合作，設置室內茶席，邀民眾一同來品茶。

嘉義縣新住民茶藝協會理事長魏珍群接受中央社記者訪問表示，協會成員來自中國大陸、香港、越南、柬埔寨、印尼、新加坡、馬來西亞等地，她們透過網路在社群媒體臉書、IG、微信上分享嘉義的茶與茶文化，獲得國外民眾熱烈迴響。

魏珍群說，她也利用這個方式，將阿里山茶銷往香港、北京等地；嘉義高山茶在新住民推廣下走向國際，並打通外銷管道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

魏珍群說，10多年前她從中國大陸嫁到台灣，與丈夫在番路鄉隙頂種茶、製茶，曾參加泡茶比賽獲得第1名，對茶道、茶文化著迷，她身邊有很多新住民朋友，對茶也感興趣，因此3年前成立新住民茶藝協會，吸引百餘名新住民參加。

嘉義縣政府指出「2021高山茶都‧嘉義」博茶會室內茶席共推出7款珍貴茶品，明天是活動最後1天，大家把握機會來喝茶、品茶。（編輯：郭諭儒）1110101

「2021高山茶都‧嘉義」博茶會活動近日在中埔鄉農會金蘭分部舉行，活動與嘉義縣新住民茶藝協會合作，設置室內茶席，邀民眾一同來品茶，嘉義縣文化觀光局長許有仁（右2）也特地到場，為協會成員加油打氣。中央社記者蔡智明攝 111年1月1日