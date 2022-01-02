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首座客語沉浸非營利幼兒園 高市拚9月完工

2022/1/2 17:58
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（中央社記者曾以寧高雄2日電）高市府客委會今天表示，新客家文化園區文物館將設置「客語沉浸非營利幼兒園」，正辦理公開招標，力拚今年9月完工，可望成為全台首創客家幼兒園，落實客語向下扎根。

高雄市政府客委會今天透過新聞稿表示，為落實客語向下扎根，去年爭取到中央補助於三民區新客家文化園區文物館設置「客語沉浸非營利幼兒園」，目前正上網公告委託規劃設計暨監造案。

客委會說明，為催生「客語沉浸非營利幼兒園」，同時改善幼兒園所在之客家文物館全館老舊空調系統，在去年7月獲中央客委會補助「客語沉浸非營利幼兒園空間營造暨環境改善設施計畫」，總經費共新台幣1980萬元。

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相關工程項目，客委會說，除了676萬元用於幼兒園環境改造外，還包含全館空調系統汰換、客家圖書資訊化、增設行人交通號誌等，將可提升來館民眾休憩及幼兒教育品質。

客委會也說，因近期建築行業忙碌，且幼兒園空間環境改造涉及變更使用執照等繁複程序，標案於去年公告後經歷3次流標，經重新檢視標案內容，並將676萬元預算金額調高至756萬元，積極向專業團隊邀標，力拚今年9月完工，盼回應民眾對非營利幼兒園的期待。（編輯：陳清芳）1110102

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